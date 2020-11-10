У 76% россиян есть знакомые, переболевшие коронавирусом

У 76% россиян в окружении есть люди, переболевшие COVID-19, а 19% респондентов переболели сами. Таковы данные опроса, который провели специалисты Всероссийского автомобильного сайта "Дром".

В исследовании приняли участие 22 233 человека.

Отвечая на вопрос "Кто из вашего окружения переболел коронавирусом?", 52% выбрали вариант "Друзья / коллеги / знакомые", 30% — "Родственники", четверть — "Знакомые знакомых", а 19% — "Я сам". О смертельных случаях от коронавируса известно 15% опрошенных. 13% респондентов ответили, что в их окружении "никто не болел".

Стоит отметить, что число граждан, которые не верили в существование вируса, сократилось почти в три раза. За вариант "нет никакого вируса" проголосовало 11% (в феврале этот показатель составлял 27%).

По данным СМИ, во всём мире с начала пандемии зарегистрировано 50 млн заражённых, 35 млн вылечились. Жертвами заболевания стали более 1,2 млн человек. В России выявили более 1,7 млн человек заражённых коронавирусом, из которых 1,3 млн выздоровели.