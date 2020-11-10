Юрий Белоусов: "Первичное звено здравоохранения сильно отстало"

Россияне, посещая поликлиники, не видят никакого улучшения отечественного здравоохранения. Напротив, они замечают ухудшение ситуации, считает первый вице-премьер РФ.

Юрий Белоусов считает, что первичное звено медицины срочно нуждается в модернизации.

"Первичное звено здравоохранения в России очень сильно отстало и нуждается в модернизации. Подавляющее количество людей, которые ежедневно ходят в поликлиники и в больницы, они не то что не видят улучшений, они видят даже некоторое ухудшение", — сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС.

По его словам, ключевой проблемой в здравоохранении является подготовка квалифицированных кадров.