Юрий Белоусов: "Первичное звено здравоохранения сильно отстало"

Россияне, посещая поликлиники, не видят никакого улучшения отечественного здравоохранения. Напротив, они замечают ухудшение ситуации, считает первый вице-премьер РФ.
Юрий Белоусов считает, что первичное звено медицины срочно нуждается в модернизации.
"Первичное звено здравоохранения в России очень сильно отстало и нуждается в модернизации. Подавляющее количество людей, которые ежедневно ходят в поликлиники и в больницы, они не то что не видят улучшений, они видят даже некоторое ухудшение", — сообщил первый вице-премьер России Андрей Белоусов в интервью ТАСС.
По его словам, ключевой проблемой в здравоохранении является подготовка квалифицированных кадров.
"Модернизация здравоохранения представляет проблему, которую надо решить сейчас. Она осознана, выделены деньги, ресурсы, налажена, слава богу, сейчас подготовка врачей. Ключевой проблемой в здравоохранении выступает подготовка кадров", — сказал Белоусов.
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