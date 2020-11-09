Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом

Глава украинского государства сообщил в мессенджере, что он инфицирован коронавирусной инфекцией. По его словам, температура у него небольшая, чувствует он себя хорошо.

Зеленский проинформировал, что уходит на самоизоляцию, где продолжит работать.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" — написал президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская заразилась COVID-19 ещё в июле. Она прошла лечение амбулаторно, но позже оказалась в клинике с пневмонией. Тогда глава украинского государства прошёл двухнедельную изоляцию. Ни у Владимира Зеленского, ни у его детей коронавирус тогда не выявили.