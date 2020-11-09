Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
В Техасе собака прострелила ногу хозяина
Взрыв прогремел в воинской части в Белоруссии
Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 в самолётах и аэропортах
ЦБ: открытие счетов по видеосвязи несёт высокие риски
Международные резервы России в октябре сократились вдвое
В США назвали причину, по которой не могли наладить отношения с Россией
В Ивановском соединении ВДВ прошли занятия со специалистами РХБ защиты
Дрон научили кататься на колесе ради экономии энергии
Фракция КПРФ не будет голосовать за кандидатов в министры

Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом

Глава украинского государства сообщил в мессенджере, что он инфицирован коронавирусной инфекцией. По его словам, температура у него небольшая, чувствует он себя хорошо.

Президент Украины Зеленский заразился коронавирусом

Зеленский проинформировал, что уходит на самоизоляцию, где продолжит работать.

"Нет в мире счастливчиков, для кого бы COVID-19 не представлял угрозы. Несмотря на все карантинные мероприятия, я тоже получил положительный результат. У меня 37,5, а всем желаю 36,6! Впрочем, чувствую себя хорошо. Обещаю изолироваться и продолжаю работать. Большинство преодолевает COVID-19. И я тоже это пройду. Все будет хорошо!" — написал президент Украины Владимир Зеленский в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что супруга президента Украины Елена Зеленская заразилась COVID-19 ещё в июле. Она прошла лечение амбулаторно, но позже оказалась в клинике с пневмонией. Тогда глава украинского государства прошёл двухнедельную изоляцию. Ни у Владимира Зеленского, ни у его детей коронавирус тогда не выявили.

Последние материалы
Взрыв прогремел в воинской части в Белоруссии
Эпидемиолог оценил риск заражения COVID-19 в самолётах и аэропортах
ЦБ: открытие счетов по видеосвязи несёт высокие риски
Маски стали языковым барьером: как жить глухим в условиях пандемии?
Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной
Международные резервы России в октябре сократились вдвое
В Ивановском соединении ВДВ прошли занятия со специалистами РХБ защиты
В США назвали причину, по которой не могли наладить отношения с Россией
Дрон научили кататься на колесе ради экономии энергии
Фракция КПРФ не будет голосовать за кандидатов в министры
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова

Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы.

Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру
Российский шоу-бизнес
Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру
США и Канада. Новости и аналитика
Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы
Общество
Жена ведущего Колтового жива. В небе с ним была другая девушка
Василий Амирджанов Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной Василий Амирджанов Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер
Комментарии
Казахстан и Узбекистан идут по опасной тропе военного сотрудничества с Турцией
Дзюба своими руками лишил себя капитанства и сборной
Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему
Вот приедет Байден: в ожидании санкций против России
Польша закрывается на карантин
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Разведка донесла: эксперт рассказал, почему Путин не поздравил Байдена
Хорошее самочувствие - не всегда показатель хорошего здоровья
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Тихановская поедет в Вену выпрашивать "гуманитарку"
Ноябрьский "министропад": что бы это значило
Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему
Мишустин предложил Госдуме сделать Новака вице-премьером
Сетевой маркетинг: зло или панацея
РБК: сегодня Путин уволит четырёх министров
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников