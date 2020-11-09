Маски стали языковым барьером: как жить глухим в условиях пандемии?

В условиях пандемии уровень изоляции для глухих и слабослышащих людей вырос, а доступ к информации стал более ограниченным. Сейчас везде требуют маски, но для глухих и слабослышащих людей в процессе общения важна возможность читать по губам, а также мимика лица.

За границей для решения этой проблемы придумали прозрачные маски. Такую практику также можно внедрить и в России, заявил в интервью "Радио 1" председатель Московского областного регионального отделения Всероссийского общества глухих Максим Барсуков.

"В первую очередь, такими масками должны быть обеспечены врачи в поликлиниках и других медучреждениях, особенно врачи скорой помощи. Кроме того, масками должны быть обеспечены продавцы продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, сотрудники аппаратов региональных отделений Всероссийского общества глухих, куда глухие люди в первую очередь обращаются за помощью (…) Мы обращались в Министерство здравоохранения Московской области с просьбой оказать содействие в предоставлении масок, но ответа так и не получили. Обычные маски затрудняют для глухих коммуникацию. Проблему можно решить, выпустив прозрачные маски. Это уже сделано в таком регионе, как Бурятия", — сообщил он.

Но генеральный директор национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по вопросам социальной политики и делам инвалидов Александр Лысенко считает, что необходимости в прозрачных масках нет, так как сейчас любому жителю Подмосковья доступны услуги сурдопереводчика, которые предоставляются бесплатно.