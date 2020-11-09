В условиях пандемии уровень изоляции для глухих и слабослышащих людей вырос, а доступ к информации стал более ограниченным. Сейчас везде требуют маски, но для глухих и слабослышащих людей в процессе общения важна возможность читать по губам, а также мимика лица.
За границей для решения этой проблемы придумали прозрачные маски. Такую практику также можно внедрить и в России, заявил в интервью "Радио 1" председатель Московского областного регионального отделения Всероссийского общества глухих Максим Барсуков.
"В первую очередь, такими масками должны быть обеспечены врачи в поликлиниках и других медучреждениях, особенно врачи скорой помощи. Кроме того, масками должны быть обеспечены продавцы продуктовых магазинов, супермаркетов и гипермаркетов, сотрудники аппаратов региональных отделений Всероссийского общества глухих, куда глухие люди в первую очередь обращаются за помощью (…)
Мы обращались в Министерство здравоохранения Московской области с просьбой оказать содействие в предоставлении масок, но ответа так и не получили. Обычные маски затрудняют для глухих коммуникацию.
Проблему можно решить, выпустив прозрачные маски. Это уже сделано в таком регионе, как Бурятия", — сообщил он.
Но генеральный директор национального центра проблем инвалидности, эксперт ОНФ по вопросам социальной политики и делам инвалидов Александр Лысенко считает, что необходимости в прозрачных масках нет, так как сейчас любому жителю Подмосковья доступны услуги сурдопереводчика, которые предоставляются бесплатно.
"В Московской области такой проблемы не существует, потому что в регионе функционируют диспетчерская служба, с помощью которой глухие люди могут получить услуги сурдоперевода, находясь в любом месте и контактируя с любым человеком — врачом, продавцом, сотрудником МФЦ и так далее", — пояснил собеседник "Радио 1".
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