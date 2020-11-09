Кабмин продлил запрет на плановые проверки медицинских организаций

Правительство Российской Федерации приняло решение продлить ещё на один год мораторий на плановые проверки медучреждений. Проверки отменяются, чтобы упростить работу лечебных учреждений страны.

Врачи должны сконцентрироваться на своей основной работе, считают в кабмине.

"В этом году из-за коронавируса правительство приняло меры, чтобы упростить работу многих организаций, в том числе в сфере здравоохранения были приостановлены плановые проверки медицинских организаций, что особенно важно в нынешней ситуации. Продлён ещё на год мораторий на плановые проверки медицинских организаций", — сказал премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании президиума координационного совета по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

По его словам, правительство намерено избавить врачей от излишних процедур.