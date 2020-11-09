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Скандальное видео Дзюбы: о чём стоит задуматься

Капитан сборной России по футболу Артём Дзюба оказался в центре скандала: вечером 7 ноября по социальным сетям разошлось видео, на котором он занимается мастурбацией.

Скандальное видео Дзюбы: о чём стоит задуматься

По данным портала Meduza, видео это старое, прошлогоднее, однако выстрелило оно весьма громко. Почему так произошло? Своим мнением поделился председатель совета директоров медиахолдинга Pravda. ru Вадим Горшенин.

Всё зависит от контекста?

"Обсуждая интимное видео Дзюбы, неохота быть ни ханжой, ни прогрессистом, и это возможно".

По словам Горшенина, если Дзюба снимал видео для жены, находясь в командировке, то тех, кто бросает в него камни, можно назвать только идиотами.

"Хорошо, когда в семье есть страсть, которую пытаются удовлетворять хоть так, на расстоянии.

Вопрос к Дзюбе всего один: если он знал о существовании этого видео, почему служба безопасности "Зенита" не решила этот вопрос?

Речь-то идёт не только о нём как личности, но и как о капитане сборной страны. Не понимаю, чем там занимался эти сутки Роскомнадзор. Потому что для подростков-болельщиков это не просто какое-то там порно (наверное, многие из них и не такое уже видели), но интимное порно с кумиром, который всего достиг. Ну а если он знал и ничего не предпринял, значит, это даже не стыдно", — комментирует Горшенин.

"Такие вещи принято не замечать"

По мнению Горшенина, если власть, как бы озабоченная демографией, никак не препятствует распространению такого видео, то стоит ждать появления новых публичных Онанов. И это — основной вывод из общественного скандала.

"А по поводу осуждений, одобрений, защит я бы повёл себя так же, как принято у цивилизованных людей, в кругу которых оказался человек, не умеющий пользоваться ножом и вилкой — такие вещи принято не замечать", — резюмирует Вадим Горшенин.

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