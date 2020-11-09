На Украине запретили все плановые операции и госпитализации

С сегодняшнего дня на Украине запретили все плановые госпитализации и операции по причине нехватки мест в больницах для инфицированных коронавирусом. Власти страны отметили увеличивающийся рост заболеваемости СOVID-19.

В стране срочно увеличивают число коек для "кодвидных" больных с 50 тысяч до 80 тысяч.

"Принято решение, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

Теперь украинские больницы будут принимать только пациентов, которым требуется неотложная помощь, и заражённых СOVID-19.