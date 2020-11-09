С сегодняшнего дня на Украине запретили все плановые госпитализации и операции по причине нехватки мест в больницах для инфицированных коронавирусом. Власти страны отметили увеличивающийся рост заболеваемости СOVID-19.
В стране срочно увеличивают число коек для "кодвидных" больных с 50 тысяч до 80 тысяч.
"Принято решение, что Украина переходит на второй этап реагирования на распространение коронавирусной болезни. С понедельника все плановые операции, плановые госпитализации запрещены в наших больницах", — заявил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
Теперь украинские больницы будут принимать только пациентов, которым требуется неотложная помощь, и заражённых СOVID-19.
"Власти Украины дальше работают над увеличением количества мест в больницах для инфицированных коронавирусом. Сегодня нам поставлена задача увеличить срочно вместо 50 тысяч коек, которые у нас были до этого готовы принимать больных с коронавирусом, до 80 тысяч коек", — сказал Ляшко.
Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы.