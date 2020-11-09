Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости Все >
Трамп порадовался новости о вакцине Pfizer и BioNTech
В Москве на две недели закроют ТЮЗ
Трамп: вакцина от коронавируса почти готова
Самолёт, на котором разбился телеведущий НТВ, мог быть неисправен
В Екатеринбурге мужчина вытолкнул из трамвая женщину без маски
РБК: глава ФАС уйдёт в отставку
Нейроимплант для стимуляции работы мозга испытали на людях
Новости о вакцине от COVID-19 спровоцировали рост цен на нефть
Виртуальный исследователь Скотт Уоринг обнаружил на Марсе золото

Медведев рассказал о росте мошенничества в России

За последние месяцы количество преступлений мошеннического характера в России увеличилось на треть.

Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"По-прежнему серьезный вызов представляют различного рода мошенничества, количество которых за последние месяцы выросло на треть. Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей… Особенно это касается сетевого криминала", — заявил Медведев.

Последние материалы
Новости о вакцине от COVID-19 спровоцировали рост цен на нефть
Виртуальный исследователь Скотт Уоринг обнаружил на Марсе золото
Зеленский - украинцам: влюбите знакомых в украинский язык
В Туве школьники повредили на кладбище восемь надгробий
Задержан солдат-срочник, убивший троих сослуживцев в Воронеже
Часы в Нью-Йорке начали отсчитывать время до глобальной катастрофы
Коронавирус в регионах: губернаторы избегают ответственности?
В текущем году "Кремлевская ёлка" пройдет без зрителей
В Башкирии полицейский застрелил волка, который напал на людей
Украина опасается появления в Крыму российского ядерного оружия
Популярное
Российский шоу-бизнес
Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова

Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы.

Дрожжина возмущена поведением дочери и вдовы Баталова
Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы
США и Канада. Новости и аналитика
Мелания Трамп разведётся с мужем, проигравшим выборы
Российский шоу-бизнес
Опубликованы последние слова Колтового диспетчеру
Российский шоу-бизнес
Дрожжина ответила на обвинения в мошенничестве с наследством Баталова
Любовь Степушова Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему Любовь Степушова Игорь Буккер От коронабесия излечивают животные инков Игорь Буккер Усам Оздемиров Прокрустово ложе единого плана Усам Оздемиров
Комментарии
Хорошее самочувствие - не всегда показатель хорошего здоровья
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Тихановская поедет в Вену выпрашивать "гуманитарку"
Ноябрьский "министропад": что бы это значило
Кто признал Байдена президентом, а кто отказался. И почему
Мишустин предложил Госдуме сделать Новака вице-премьером
Сетевой маркетинг: зло или панацея
РБК: сегодня Путин уволит четырёх министров
Россия укрепляется в мире, но теряет ближайшие страны
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Трамп: выборы ещё не закончены
Блюхер: Немецкие корни красного маршала
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Неутешительные прогнозы: доллар по 100 руб и безработица
Надо думать не о выборах в США, а развивать Россию
Россиян обманывают: поддержка мигрантов вместо народа
Эксперт: Путин покупает лояльность Лукашенко в обмен на месторождение нефти
Кто следующий: регионы России начали банкротиться
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников