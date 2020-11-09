За последние месяцы количество преступлений мошеннического характера в России увеличилось на треть.
Об этом рассказал заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"По-прежнему серьезный вызов представляют различного рода мошенничества, количество которых за последние месяцы выросло на треть. Важно отметить, что злоумышленники не стоят на месте, постоянно совершенствуют методики хищения денежных средств у людей… Особенно это касается сетевого криминала", — заявил Медведев.
Актрисе Наталье Дрожжиной и её мужу Михаилу Цивину грозит до десяти лет тюрьмы.