Цены на нефть взлетели на новостях о вакцине от коронавируса

Цены на нефть начали рост на фоне сообщений об успешных испытаниях вакцины от коронавируса, которую разработали международные фармацевтические гиганты Pfizer и BioNTech.

Цены на этот вид углеводородного сырья выросли в среднем на восемь процентов.

"По состоянию на 15:07 мск цена январских фьючерсов на североморскую Brent увеличивалась на 7,88% до 42,56 доллара за баррель, декабрьских WTI — на 8,37%, до 40,25 доллара", — говорится в сообщении Мосбиржи.

Первые две вакцины в мире разработали российские учёные — "Спутник-V" и "ЭпиВакКорона". Эти препараты уже зарегистрированы в России.