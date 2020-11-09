Глава Роспотребнадзора перечислила регионы, где темп прироста заболеваемости превышает общероссийский. По мнению Поповой, в этих регионах практически не применяются санкции против нарушителей режима самоизоляции.
Такие регионы есть практически во всех федеральных округах.
"Необходимо ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране. К ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край. В этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Темп прироста заболеваемости в целом по стране составляет 1,2 процента.
"Три дня подряд в стране регистрируют более двадцати тысяч новых инфицированных. Наибольшее число заболевших в Москве — 6897 пациентов (накануне было 5751). Следом идут Санкт-Петербург (1403) и Московская область (660). Наименьшее число зафиксировали в Еврейской автономной области (42), Чечне (37) и Ненецком автономном округе (пять). Темп прироста составляет 1,2 процента", — напомнила Попова.
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