Попова назвала регионы, где нужно ужесточить ограничения по COVID-19

Глава Роспотребнадзора перечислила регионы, где темп прироста заболеваемости превышает общероссийский. По мнению Поповой, в этих регионах практически не применяются санкции против нарушителей режима самоизоляции.

Такие регионы есть практически во всех федеральных округах.

"Необходимо ужесточить ограничения в регионах, где показатели заболеваемости COVID-19 превышают средний по стране. К ним относятся Магаданская, Архангельская, Ульяновская, Сахалинская, Костромская, Иркутская, Пензенская области, Карачаево-Черкесская Республика, Коми, Хакасия, Ингушетия, Забайкальский край. В этих субъектах административные санкции против нарушителей режима практически не применяются", — заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Темп прироста заболеваемости в целом по стране составляет 1,2 процента.