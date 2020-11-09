Крым на новогодние праздники рассчитывает принять до 1 млн туристов

Туристическое ведомство Республики Крым ожидает до одного миллиона туристов на полуострове на новогодние праздники. Несмотря на ограничения, принятые в регионе по коронавирусу, к октябрю полуостров посетили 5 млн туристов.

2019 год был рекордным: в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих.

"Я думаю, что за сами новогодние праздники, а у нас их будет больше 10 дней, мы под 1 млн должны пропустить с учетом нынешней ситуации, если ничего не поменяется с коронавирусом", — сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.

Он отметил, что сейчас идет активное бронирование туров на новогодние и рождественские праздники.