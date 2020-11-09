Туристическое ведомство Республики Крым ожидает до одного миллиона туристов на полуострове на новогодние праздники. Несмотря на ограничения, принятые в регионе по коронавирусу, к октябрю полуостров посетили 5 млн туристов.
2019 год был рекордным: в регионе побывали 7,4 млн отдыхающих.
"Я думаю, что за сами новогодние праздники, а у нас их будет больше 10 дней, мы под 1 млн должны пропустить с учетом нынешней ситуации, если ничего не поменяется с коронавирусом", — сообщил председатель комитета по туризму, курортам и спорту Госсовета республики Алексей Черняк.
Он отметил, что сейчас идет активное бронирование туров на новогодние и рождественские праздники.
"С учётом того, что количество авиарейсов увеличивается, периодичность увеличивается, количество железнодорожных составов и новых точек отправления увеличивается (Санкт-Петербург добавляется), всё это говорит, что идет хорошая бронировка на новогодние праздники", — добавил Черняк.
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