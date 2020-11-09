Вузы и колледжи Подмосковья перейдут на дистанционное обучение

Студентов вузов и колледжей Мособласти переведут на дистанционное обучение с понедельника, 9 ноября, заявил глава региона Андрей Воробьёв.

Ранее сообщалось, что Подмосковье занимает третье место в России по количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции. Впереди Москва и Петербург.

"Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", — сказал губернатор Московской области в ходе заседания областного правительства.

Прежде отмечалось, что в России вновь зафиксирован рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом.