Студентов вузов и колледжей Мособласти переведут на дистанционное обучение с понедельника, 9 ноября, заявил глава региона Андрей Воробьёв.
Ранее сообщалось, что Подмосковье занимает третье место в России по количеству летальных исходов от коронавирусной инфекции. Впереди Москва и Петербург.
"Студенты колледжей будут учиться дистанционно, так же и в вузах, то есть вузы и 49 колледжей, в которых занимаются ребята уже старшего возраста, мы переводим на дистанционное обучение", — сказал губернатор Московской области в ходе заседания областного правительства.
Прежде отмечалось, что в России вновь зафиксирован рекорд суточного прироста заболевших коронавирусом.
"За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев… За весь период по России умерло 30 793 человека. 72 смерти зафиксированы в Москве, 19 — в Санкт-Петербурге, 13 — в Подмосковье. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека. За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 335 141", — говорилось в сообщении оперштаба.
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