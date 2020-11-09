Министерство здравоохранения Российской Федерации выпустило приказ, согласно которому регламентируется время, отведённое врачу на приём одного пациента.

Время, отведённое на приём, отличается в зависимости от специальности медработников.

"Дольше всего — 35 минут, может длиться осмотр у врача-фтизиатра. На прием у инфекциониста или гематолога отводится 20 минут, у пульмонолога или хирурга — за 26, а у онколога — за 23", — говорится в приказе Министерства здравоохоанения. Документ вступил в силу 9 ноября.

Время на приём врача сокращается, если пациент проходит профилактический осмотр.

"Если причиной обращения к врачу стало не заболевание, а осмотр является профилактическим, то продолжительность приема сокращается — для фтизиатров — на 10 — 20 процентов, для остальных специалистов — на 30-40 процентов. При этом отмечается, что на заполнение документации врачи могут тратить от 35 до 39 процентов времени.

Представленные нормы должны стать основой для расчета нагрузки и иных правил организации труда врачей, и никаких штрафов за их превышение не предусматривается", — говорится в сообщении Минздрава.