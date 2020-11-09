В России впервые выявили за сутки более 21 тысячи случаев коронавируса

Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 в России впервые превысило 21 тысячу человек (21 798). За сутки выздоровело 10 722 пациента, летальным исходом коронавирус закончился для 256 россиян.

Общее число инфицированных выросло до 1 796 132 человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 849 (26,8%) без клинических проявлений. Общее число инфицированных выросло до 1 796 132", — говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По количеству смертей лидируют Москва, Петербург и Подмосковье.