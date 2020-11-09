Число зарегистрированных за сутки случаев COVID-19 в России впервые превысило 21 тысячу человек (21 798). За сутки выздоровело 10 722 пациента, летальным исходом коронавирус закончился для 256 россиян.
Общее число инфицированных выросло до 1 796 132 человек.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 21 798 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 5 849 (26,8%) без клинических проявлений. Общее число инфицированных выросло до 1 796 132", — говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.
По количеству смертей лидируют Москва, Петербург и Подмосковье.
"За последние сутки подтверждено 256 летальных случаев… За весь период по России умерло 30 793 человека. 72 смерти зафиксированы в Москве, 19 — в Санкт-Петербурге, 13 — в Подмосковье. За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 722 человека. За весь период выписано по выздоровлении по России — 1 335 141", — говорится в сообщении.
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