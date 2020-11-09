Чтобы обеззаразить деньги, их не надо стирать и гладить

Люди, которые опасаются использовать наличные деньги, считая их "источником разной заразы", могут очистить купюры от бактерий и вирусов прямо у себя дома.

Для этого не понадобится, вопреки расхожему убеждению, даже утюг.

Совет о том, как "продезинфицировать" деньги, дал в эфире радио "Sputnik" Роман Леонов, эксперт Союза бонистов (Центр изучения памятников истории бумажно-денежного обращения — прим. ред).

"Гладить купюры утюгом нет смысла, потому что этот способ портит бумагу — она становится хрупкой и ломкой. Если человек уж очень боится вирусов, можно опрыскать деньги спиртом (желательночистыммедицинским) и дать им полежать 10 минут, пока спирт высохнет", — говорит Леонов.

По его словам, банкноты регулярно обеззараживают в банках и оставляют их на "карантине":

"Дней 25 они (купюры) лежат в хранилищах. За этот срок вирус на бумаге, по данным вирусологов, умирает".

К слову, это не единственный способ обеззаразить наличные. Как это делают в России - читайте в материале "Правды.Ру":

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