Коллега погибшего в аваиакрушении ведущего Александра Колтового Лера Кудрявцева опровергла информацию о смерти жены тележурналиста.
Коллега погибшего в аваиакрушении ведущего Александра Колтового Лера Кудрявцева опровергла информацию о смерти жены тележурналиста.
Кудрявцева была дезинформирована первыми известиями о смерти своего соведущего.
"Господи, разбился с женой, остался ребёнок", — писала ранее Лера.
Однако вслед за этим Лере стало известно, что супруга Колтового жива.
"Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется", — написала Лера в stories.
Есть информация о том, что в самолёте с ведущим была замдиректора столичного банка Наталья Климова.
Человек, ставший свидетелем аварии, объяснил, что Колтовой повёл себя в небе как герой.
По словам случайного прохожего, ведущий пытался увести малоуправляемый самолёт подальше от жилых домов.
Ранее "Правда. Ру" писала, что Колтовой приглашал Кудрявцеву полетать над Москвой в его самолёте.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.