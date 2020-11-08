Жена ведущего Колтового жива. В небе с ним была другая девушка

Коллега погибшего в аваиакрушении ведущего Александра Колтового Лера Кудрявцева опровергла информацию о смерти жены тележурналиста.

Коллега погибшего в аваиакрушении ведущего Александра Колтового Лера Кудрявцева опровергла информацию о смерти жены тележурналиста.

Кудрявцева была дезинформирована первыми известиями о смерти своего соведущего.

"Господи, разбился с женой, остался ребёнок", — писала ранее Лера.

Однако вслед за этим Лере стало известно, что супруга Колтового жива.

"Саша погиб. Жена жива. Кто был рядом с Сашей — выясняется", — написала Лера в stories.

Есть информация о том, что в самолёте с ведущим была замдиректора столичного банка Наталья Климова.

Человек, ставший свидетелем аварии, объяснил, что Колтовой повёл себя в небе как герой.

По словам случайного прохожего, ведущий пытался увести малоуправляемый самолёт подальше от жилых домов.

Ранее "Правда. Ру" писала, что Колтовой приглашал Кудрявцеву полетать над Москвой в его самолёте.