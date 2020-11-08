Женщина придумала, как заработать на содержание зверей в приюте.
Елена Шелест продаёт прогулки с животными. В её частном приюте живут собаки, кошки, лисы, петух и сурикат.
За 500 рублей Елена отпускает своих подопечных погулять по лесу на поводке с любителями животных. Хорошим спросом на услугу пользуются лисы — серебристо-чёрный лис Феликс и рыжий Максимус.
Для желающих сфотографироваться с милыми животными хозяйка устраивает "фотодни". Стоимость фотосессии с лисичкой составляет 1500 рублей.
Зоозащитники не одобрили такой способ заработка. Они сравнили режим в таком приюте с контактным зоопарком, существование которых запрещено в нашей стране.
"Подобного рода фотосессии, где лис, обезьян и другую экзотику держат на поводке и предлагают сфотографироваться за деньги, я не поддерживаю, поскольку для диких животных не характерно такое поведение, их к этому принуждают", — объяснила зоозащитник и волонтёр "Первого городского приюта" Влада Живаева порталу "Новосибирск онлайн".
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