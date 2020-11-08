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Прогулки с лисами. Хозяйка приюта организовала необычный бизнес

Женщина придумала, как заработать на содержание зверей в приюте.

Прогулки с лисами. Хозяйка приюта организовала необычный бизнес

Елена Шелест продаёт прогулки с животными. В её частном приюте живут собаки, кошки, лисы, петух и сурикат.

За 500 рублей Елена отпускает своих подопечных погулять по лесу на поводке с любителями животных. Хорошим спросом на услугу пользуются лисы — серебристо-чёрный лис Феликс и рыжий Максимус.

Для желающих сфотографироваться с милыми животными хозяйка устраивает "фотодни". Стоимость фотосессии с лисичкой составляет 1500 рублей.

Зоозащитники не одобрили такой способ заработка. Они сравнили режим в таком приюте с контактным зоопарком, существование которых запрещено в нашей стране.

"Подобного рода фотосессии, где лис, обезьян и другую экзотику держат на поводке и предлагают сфотографироваться за деньги, я не поддерживаю, поскольку для диких животных не характерно такое поведение, их к этому принуждают", — объяснила зоозащитник и волонтёр "Первого городского приюта" Влада Живаева порталу "Новосибирск онлайн".

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