У российских дипломов может появиться "срок годности"

Выдача дипломов о высшем образовании на всю оставшуюся жизнь является абсурдной.

Такое мнение выразил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

"Кто вам сказал, что выпускник не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" — отметил эксперт.

По мнению Пескова, диплом должен отображать "актуальное состояние знаний и компетенций специалиста в настоящий момент".