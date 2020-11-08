Выдача дипломов о высшем образовании на всю оставшуюся жизнь является абсурдной.
Такое мнение выразил спецпредставитель президента по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.
"Кто вам сказал, что выпускник не забыл 95% того, что он там на самом деле изучил?" — отметил эксперт.
По мнению Пескова, диплом должен отображать "актуальное состояние знаний и компетенций специалиста в настоящий момент".
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.