Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки проститься со своим кумиром публика не сможет.
На церемонии прощания с писателем разрешат присутствовать только самым близким.
Чтобы народ не пришёл на похороны сатирика без спроса, дата и время гражданской панихиды будет держаться в тайне.
"Эта информация будет закрытой от всех. Запрещены любые людные церемонии, поэтому никакой информации. Это нам строгое указание. Вы понимаете ситуацию, нам нужно беречь друг друга, беречь людей", — объяснил концертный директор писателя Олег Сташкевич агентству городских новостей "Москва".
Ранее "Правда. Ру" писала, что землячка Жванецкого — одесситка Нонна Гришаева — рассказала о причинах смерти писателя-сатирика.
Экс-солист группы "Hi-Fi" собирается назвать имя влиятельного шоумена, который положил на него глаз.