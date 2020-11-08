Поклонников Михаила Жванецкого не пустят на его похороны

Из-за неблагополучной эпидемиологической обстановки проститься со своим кумиром публика не сможет.

На церемонии прощания с писателем разрешат присутствовать только самым близким.

Чтобы народ не пришёл на похороны сатирика без спроса, дата и время гражданской панихиды будет держаться в тайне.

"Эта информация будет закрытой от всех. Запрещены любые людные церемонии, поэтому никакой информации. Это нам строгое указание. Вы понимаете ситуацию, нам нужно беречь друг друга, беречь людей", — объяснил концертный директор писателя Олег Сташкевич агентству городских новостей "Москва".

Ранее "Правда. Ру" писала, что землячка Жванецкого — одесситка Нонна Гришаева — рассказала о причинах смерти писателя-сатирика.