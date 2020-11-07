Дмитрий Быков опроверг недостоверную информацию о своей супруге

Писатель рассказал, что был удивлён такому вниманию СМИ к своей персоне. Почти все новостные порталы РФ сообщили о том, что у Дмитрия Львовича родился сын.

Он признался, что даже почувствовал себя персонажем светской хроники.

"В этом действительно есть какой-то смак. Как написал мне один мой студент: прямо Вы — Киркоров. Это, конечно, пугает, но я воспринимаю это как комплимент", — рассказал Быков в программе "Один" на "Эхо Москвы".

Быков не стал раскрывать такие подробности, как вес, рост и имя малыша, сказав, что это является личной тайной.

Популярный литературный критик признался, что старается не привлекать внимания к своей личной жизни.

"Может быть, у этого есть своя изнанка, потому что плодятся совершенно патологические слухи", — сказал писатель.

В частности, Дмитрий Львович объяснил, что его супруга Екатерина Кевхишвили никогда не была его студенткой, а также не является ни прозаиком, ни поэтом, как написали многие СМИ.

Быков усмотрел в том, что его первый сын родился в день смерти его литературного учителя, поэта и переводчика Нонны Слепаковой, а второй сын родился в день рождения маститого литератора — особый знак.