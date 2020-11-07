Писатель рассказал, что был удивлён такому вниманию СМИ к своей персоне. Почти все новостные порталы РФ сообщили о том, что у Дмитрия Львовича родился сын.
Он признался, что даже почувствовал себя персонажем светской хроники.
"В этом действительно есть какой-то смак. Как написал мне один мой студент: прямо Вы — Киркоров. Это, конечно, пугает, но я воспринимаю это как комплимент", — рассказал Быков в программе "Один" на "Эхо Москвы".
Быков не стал раскрывать такие подробности, как вес, рост и имя малыша, сказав, что это является личной тайной.
Популярный литературный критик признался, что старается не привлекать внимания к своей личной жизни.
"Может быть, у этого есть своя изнанка, потому что плодятся совершенно патологические слухи", — сказал писатель.
В частности, Дмитрий Львович объяснил, что его супруга Екатерина Кевхишвили никогда не была его студенткой, а также не является ни прозаиком, ни поэтом, как написали многие СМИ.
Быков усмотрел в том, что его первый сын родился в день смерти его литературного учителя, поэта и переводчика Нонны Слепаковой, а второй сын родился в день рождения маститого литератора — особый знак.
"Видимо, Слепакова как-то наблюдает", — высказал свою догадку Дмитрий Львович.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.