Пресс-служба Ростеха сообщила, что крупноузловые комплекты многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ были изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе.
Согласно договору, подписанного холдингом "Вертолёты России" с Казахстаном, республика в течение двух лет получит еще 17 подобных комплектов.
В Казахстане вертолёты планируют использовать в качестве транспорта МЧС.
Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых уверен, что проект поспособствует развитию вертолётостроения в Казахстане.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.