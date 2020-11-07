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Россия продала Казахстану вертолётокомплекты Ми-8АМТ

Пресс-служба Ростеха сообщила, что крупноузловые комплекты многоцелевых вертолётов Ми-8АМТ были изготовлены на Улан-Удэнском авиационном заводе.

Согласно договору, подписанного холдингом "Вертолёты России" с Казахстаном, республика в течение двух лет получит еще 17 подобных комплектов.

В Казахстане вертолёты планируют использовать в качестве транспорта МЧС.

Управляющий директор Улан-Удэнского авиационного завода Леонид Белых уверен, что проект поспособствует развитию вертолётостроения в Казахстане.

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