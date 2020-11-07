Принц Чарльз снялся для "глянца" и рассказал о своих взглядах на моду

Представитель королевской династии Великобритании объяснил, что относится к своим вещам очень бережно.

Принц уверил, что некоторые его костюмы служат ему верой и правдой уже несколько десятков лет.

Такую бережливость потенциальная монаршая особа объясняет стремлением рационально использовать природные ресурсы, которые быстро истощаются.

Принц Чарльз с неодобрением смотрит на быстротечную моду. Он уверен, что можно продлить срок службы своих нарядов, если умело их реставрировать. Так, по уверению принца Уэльского, поступает он сам, отдавая одежду в ремонт.

Для съёмок на обложку журнала мод Vogue в саду с гортензиями сын королевы Великобритании Елизаветы II выбрал бежевый костюм, в который периодически облачается по разным торжественным случаям.