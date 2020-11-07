Представитель королевской династии Великобритании объяснил, что относится к своим вещам очень бережно.
Принц уверил, что некоторые его костюмы служат ему верой и правдой уже несколько десятков лет.
Такую бережливость потенциальная монаршая особа объясняет стремлением рационально использовать природные ресурсы, которые быстро истощаются.
Принц Чарльз с неодобрением смотрит на быстротечную моду. Он уверен, что можно продлить срок службы своих нарядов, если умело их реставрировать. Так, по уверению принца Уэльского, поступает он сам, отдавая одежду в ремонт.
Для съёмок на обложку журнала мод Vogue в саду с гортензиями сын королевы Великобритании Елизаветы II выбрал бежевый костюм, в который периодически облачается по разным торжественным случаям.
Началось всё с того, что Алла Борисовна на правах маститой исполнительницы невысоко оценила вокальные способности современных шоуменов.