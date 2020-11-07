Звезду "Холостяка", насмерть сбившую пешехода, не посадили

Дела со смертельных ДТП с участием звёзд привлекают гораздо больше внимания, чем аналогичные происшествия, в которых участвуют "простые смертные".

Волна общественного гнева около месяца назад обрушилась на звезду шоу "Холостяк" Викторию Короткову. Девушка сбила на Кутузовском проспекте пешехода.

Смягчающим обстоятельством в деле со смертельным ДТП стало то, что мужчина переходил дорогу с десятиполосным движением в неположенном месте. Многие публичные личности назвали такое поведение пешехода самоубийственным.

Над девушкой нависла угроза получить пять лет лишения свободы.

Как объяснил адвокат Коротковой Владислав Подшибякин, в настоящий момент всё ещё проводится проверка по факту ДТП. Уголовное дело не возбуждено.

"Виктория посещает следственные мероприятия и делает всё, что от неё требуется. Состоится ли суд по этому делу, пока не могу сказать. По поводу пострадавшего хочу сказать следующее: выражаем соболезнования его семье", — пояснил юрист.

Интернет-пользователи восприняли такое промедление, как попытку оставить дело безнаказанным.

"Да кто бы сомневался, замнут", — пишут в Сети.

Некоторые не удержались, чтобы провести аналогию между ДТП с участием Коротковой с происшествием на дороге, после которого Михаил Ефремов получил семь с половиной лет тюрьмы.