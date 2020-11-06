Диетолог Соломатина назвала продукты, которые повышают настроение

Множество продуктов, которые можно купить по недорогой цене, помогут людям поднять настроение, заявила диетолог. Это еда с высоким содержанием витаминов B и D, а также с йодом, магнием и цинком.

Среди таких продуктов есть совсем простые — хлеб, гречка и овсянка.

"Улучшить эмоциональное состояние можно с помощью пищи с высоким содержанием витаминов B и D, а также магния, цинка и йода. Для получения витамина B следует включить в рацион продукты со сложными углеводами — цельнозерновые крупы, хлеб грубого помола или с отрубями, овсянку, гречку", — рассказала радио "Говорит Москва" диетолог Елена Соломатина.

Улучшить самочувствие помогут ещё несколько продуктов.