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Диетолог Соломатина назвала продукты, которые повышают настроение

Множество продуктов, которые можно купить по недорогой цене, помогут людям поднять настроение, заявила диетолог. Это еда с высоким содержанием витаминов B и D, а также с йодом, магнием и цинком.

Диетолог Соломатина назвала продукты, которые повышают настроение

Среди таких продуктов есть совсем простые — хлеб, гречка и овсянка.

"Улучшить эмоциональное состояние можно с помощью пищи с высоким содержанием витаминов B и D, а также магния, цинка и йода. Для получения витамина B следует включить в рацион продукты со сложными углеводами — цельнозерновые крупы, хлеб грубого помола или с отрубями, овсянку, гречку", — рассказала радио "Говорит Москва" диетолог Елена Соломатина.

Улучшить самочувствие помогут ещё несколько продуктов.

"В индейке большое количество триптофана, предшественника серотонина, то есть гормона удовольствия. Минерал магний помогает нервной системе расслабляться. Он содержится в бананах, орехах, семечках, зеленых и листовых овощах. Йодом богаты морская рыба, водоросли, грецкие орехи, хурма и фейхоа. Яичные желтки содержат холин, который повышает скорость мышления, настроение и желание делать что-либо", — проинформировала Соломатина.

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