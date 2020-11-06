Правительственная комиссия по законодательству отвергла проект закона о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч перед началом учебного года. Авторы законопроекта рассчитывали, что эти деньги могли бы пойти на помощь в сборах в школу детей.
Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы и кабмина группа депутатов думской фракции ЛДПР.
"Законопроектом не определены какие-либо требования для получателей денежной выплаты, кроме необходимости проживания на территории РФ. Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели", — говорится в проекте отзыва правительства.
Правительство России не поддерживает проект закона, заключили в кабмине.
"Законопроект даёт проживающим на территории РФ родителям (опекунам, попечителям) школьников, имеющих российское гражданство, право на получение один раз в год денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тысяч рублей", — говорилось в пояснительных документах к проекту закона.
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