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В кабмине не поддержали выплаты родителям в начале учебного года

Правительственная комиссия по законодательству отвергла проект закона о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч перед началом учебного года. Авторы законопроекта рассчитывали, что эти деньги могли бы пойти на помощь в сборах в школу детей.

В кабмине не поддержали выплаты родителям в начале учебного года

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы и кабмина группа депутатов думской фракции ЛДПР.

"Законопроектом не определены какие-либо требования для получателей денежной выплаты, кроме необходимости проживания на территории РФ. Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели", — говорится в проекте отзыва правительства.

Правительство России не поддерживает проект закона, заключили в кабмине.

"Законопроект даёт проживающим на территории РФ родителям (опекунам, попечителям) школьников, имеющих российское гражданство, право на получение один раз в год денежной выплаты в связи с началом учебного года в размере 10 тысяч рублей", — говорилось в пояснительных документах к проекту закона.

 

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