В кабмине не поддержали выплаты родителям в начале учебного года

Правительственная комиссия по законодательству отвергла проект закона о ежегодной выплате родителям школьников по десять тысяч перед началом учебного года. Авторы законопроекта рассчитывали, что эти деньги могли бы пойти на помощь в сборах в школу детей.

Законопроект внесла на рассмотрение Госдумы и кабмина группа депутатов думской фракции ЛДПР.

"Законопроектом не определены какие-либо требования для получателей денежной выплаты, кроме необходимости проживания на территории РФ. Отсутствие дополнительной конкретизации условий получения денежной выплаты может привести к рискам получения указанной выплаты лицами, не принимающими участия в воспитании и содержании ребенка, а также использования предоставляемой денежной выплаты на иные цели", — говорится в проекте отзыва правительства.

Правительство России не поддерживает проект закона, заключили в кабмине.