Минтруд предложил увеличить ежемесячные выплаты на детей от 3 до 7 лет

Министерство труда и занятости Российской Федерации подготовило проект указа об увеличении с будущего года ежемесячной выплаты на детей от трёх до семи лет семьям, чей доход не превышает прожиточный минимум.

Проект указа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов

"Начиная с 1 января 2021 года, ежемесячная выплата устанавливается в размере величины прожиточного минимума для детей в случае, если размер среднедушевого дохода семьи с учетом ежемесячной выплаты, установленной в размере 50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину прожиточного минимума на душу населения", — говорится в проекта указа правительства, который поготовил Минтруд.

В этом году размер пособия составляет половину регионального прожиточного минимума на ребёнка. В среднем это 5,5 тысячи рублей.