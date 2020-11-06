Россияне не торопятся бронировать туры на лето следующего года. Объём бронирований снизился в два раза по сравнению с прошлым годом. Соотечественники ждут определённости по ситуации с коронавирусом, считают туроператоры.
Даже по акции кешбэка покупают путёвки за семь-десять дней до выезда.
"Объём раннего бронирования туров на летний сезон 2021 года сократился примерно в два раза по сравнению с осенью предыдущего года, что вызвано неопределенностью ситуации с пандемией COVID-19. Глубина продаж туров сейчас очень низкая. Даже по акции кешбэка большинство туристов приобретают путёвки не ранее, чем за семь-десять дней. Тем более люди опасаются делать это на летний период", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.
Представитель туристической отрасли отметил, что мало кто рискует планировать отдых на шесть-девять месяцев вперёд.
"Продажи на лето 2021 года пока идут не очень хорошо. Такое положение дел сохранится до тех пор, пока ситуация с коронавирусом не изменится в лучшую сторону. Люди считают, что в такой обстановке планировать свой отдых за шесть-девять месяцев неразумно. Это даже не финансовый, а моральный барьер. Кто-то долго готовится к отпуску, строит планы и с нетерпением ждет, а потом губернатор в регионе выпускает очередное постановление, и все мечты рушатся. Конечно, большинство туристов начнут бронировать туры, как можно ближе к лету", — считает генеральный директор туроператора, специализирующегося на внутреннем туризме, Сергей Ромашкин.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".