Туроператоры рассказали, как идёт бронирование туров на лето 2021 года

Россияне не торопятся бронировать туры на лето следующего года. Объём бронирований снизился в два раза по сравнению с прошлым годом. Соотечественники ждут определённости по ситуации с коронавирусом, считают туроператоры.

Даже по акции кешбэка покупают путёвки за семь-десять дней до выезда.

"Объём раннего бронирования туров на летний сезон 2021 года сократился примерно в два раза по сравнению с осенью предыдущего года, что вызвано неопределенностью ситуации с пандемией COVID-19. Глубина продаж туров сейчас очень низкая. Даже по акции кешбэка большинство туристов приобретают путёвки не ранее, чем за семь-десять дней. Тем более люди опасаются делать это на летний период", — рассказала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

Представитель туристической отрасли отметил, что мало кто рискует планировать отдых на шесть-девять месяцев вперёд.