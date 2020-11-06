ЕС ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и расширил "чёрный список" белорусских госслужащих.
В списке чиновников числится сын Александра Лукашенко Виктор.
"Евросоюз считает президента Белоруссии Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов в стране. В санкционные списки ЕС также внесены 14 белорусских чиновников, в том числе и сын главы государства Виктор Лукашенко. Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза", — говорится в сообщении на сайте журнала ЕС.
Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии. Первый вступил в силу 2 октября, тогда в список включили 40 человек.
"Евросоюз не признал итоги выборов в Белоруссии и осудил насилие над участниками мирных акций протеста", — говорится в сообщении.
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