Евросоюз ввёл санкции против Лукашенко

ЕС ввёл санкции против президента Белоруссии Александра Лукашенко и расширил "чёрный список" белорусских госслужащих.

В списке чиновников числится сын Александра Лукашенко Виктор.

"Евросоюз считает президента Белоруссии Лукашенко ответственным за репрессии до и после президентских выборов в стране. В санкционные списки ЕС также внесены 14 белорусских чиновников, в том числе и сын главы государства Виктор Лукашенко. Всем фигурантам списка запретят поездки в ЕС, а также заморозят их активы на территории союза", — говорится в сообщении на сайте журнала ЕС.

Это уже второй пакет индивидуальных санкций ЕС по Белоруссии. Первый вступил в силу 2 октября, тогда в список включили 40 человек.