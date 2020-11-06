Из-за смерти Жванецкого российские телеканалы меняют сетку вещания

Российские телеканалы изменили программу вещания после информации о смерти знаменитого советского и российского писателя-сатирика Михаила Жванецкого.

Ранее стало известно, что писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался на 87-м году жизни.

Телеканал "ТВ Центр" покажет в пятницу в 23.10 документальный фильм "В поисках Жванецкого". Об этом говорится в сообщении на сайте канала.

НТВ через свою пресс-службу сообщил, что также меняет сетку вещания: в субботу в 00.15 будет показан повтор программы "Квартирник НТВ у Маргулиса. Михаил Жванецкий".

Телеканал "Россия-1" в пятницу в 23.40 представит премьеру — документальный фильм "Мой первый Жванецкий". Об этом сообщили в пресс-службе ВГТРК.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе. На Украине жизни и творчеству сатирика посвятили три документальных фильма: "Шутки шутками, а Жванецкому — 80!" (2014, режиссёр Анна Гуляева), "Жванецкий. Одиссея одессита" (2014, Оксана Струтинская, Украина), "Михаил Жванецкий. Вам помочь или не мешать?" (2019, Анна Гуляева).