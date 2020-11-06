Максимальный срок перевода на временную "удалёнку" составит полгода

Для российских наёмных работников, заключивших стандартные договора с работодателями, максимальный срок работы в дистанционном режиме не может превышать шести месяцев.

Такая правовая норма заложена в проект закона, который будет регулировать новые формы взаимоотношений работников и работодателей в России.

"Работодатели смогут переводить сотрудников на временную удалённую занятость на срок не более шести месяцев. Документ закрепляет несколько типов удаленной занятости. Соответствующая поправка подготовлена ко второму чтению законопроекта об особенностях удалённой работы", — сообщил первый замглавы фракции "Единая Россия" в Госдуме Андрей Исаев, отметив, что разработанные поправки были одобрены всеми сторонами социального партнерства: правительством РФ, работодателями и профсоюзами.

Он пояснил, что проектом закона предусмотрена постоянная дистанционная работа, когда изначально трудовой договор заключен о таком виде работы.