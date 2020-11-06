Цены на перелеты по России с вылетом с 25 декабря по 10 января существенно снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснили "Известия".
Онлайн-сервис Tutu. ru заявил о падении цены среднего билета на праздники туда-обратно до 13 тыс. рублей с 15,1 тыс. рублей годом ранее. Сервис OneTwoTrip назвал ещё меньшую сумму — средняя цена на такой билет упала с 13,7 тыс. рублей в 2020 году до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года. Aviasales объявил о средней цене 10,9 тыс. рублей.
"Цены снизились на все направления из топ-10, кроме рейса Москва — Симферополь (+1%). Больше всего цены снизились на рейсы из Москвы в Новосибирск (-31%), в Минеральные Воды (-20%), в Сочи (-9%), и в Калининград (-2%). Из Санкт-Петербурга стало дешевле летать в Симферополь (-23%) и в Краснодар (-19%). Произошло падение цены на перелёт из Москвы в Петербург (-38%) из-за конкуренции с железной дорогой", — говорится в сообщении онлайн-сервиса по продаже билетов Tutu. ru.
"Доля продаж билетов на полёты внутри страны выросла до 96% с 50% в прошлые новогодние праздники", — отмечает Aviasales.
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