Цены на авиабилеты по России в новогодние праздники снизились

Цены на перелеты по России с вылетом с 25 декабря по 10 января существенно снизились по сравнению с тем же периодом прошлого года, выяснили "Известия".

Онлайн-сервис Tutu. ru заявил о падении цены среднего билета на праздники туда-обратно до 13 тыс. рублей с 15,1 тыс. рублей годом ранее. Сервис OneTwoTrip назвал ещё меньшую сумму — средняя цена на такой билет упала с 13,7 тыс. рублей в 2020 году до 11,6 тыс. рублей в праздники 2021 года. Aviasales объявил о средней цене 10,9 тыс. рублей.