Микрофинансовым организациям (МФО) в нашей стране не место, заявил лидер партии "Справедливая Россия", внося в нижнюю палату отечественного парламента проект закона о полном запрете таких компаний.
Долги россиян перед МФО растут как на дрожжах.
"МФО надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян. Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Ещё в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, или треть от объёма займов. Как говорится, почувствуйте разницу", — цитирует лидера фракции "СР" Сергея Миронова его пресс-служба.
По его данным, рост долгов граждан перед МФО сильно ускорил рост во время пандемии.
"Из-за пандемии многие потеряли работу К огромному сожалению, у многих людей просто не было иного выхода, как пойти в МФО. Им же детей кормить, деньги быстро кончились, а ростовщики на таких трудностях с удовольствием наживаются", — констатировал Миронов, отметив, что у инициативы будет много противников, ведь "на кону большие деньги".
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