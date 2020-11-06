В Госдуму внесли проект о запрете микрофинансовых организаций

Микрофинансовым организациям (МФО) в нашей стране не место, заявил лидер партии "Справедливая Россия", внося в нижнюю палату отечественного парламента проект закона о полном запрете таких компаний.

Долги россиян перед МФО растут как на дрожжах.

"МФО надо запретить, потому что из-за этого полукриминального бизнеса страдают сотни тысяч россиян. Просрочка на срок более 90 дней увеличилась до 61,4 млрд рублей. Это почти 40% от всего портфеля займов микрофинансовых организаций. Ещё в августе прошлого года долги граждан перед МФО составляли 43 миллиарда рублей, или треть от объёма займов. Как говорится, почувствуйте разницу", — цитирует лидера фракции "СР" Сергея Миронова его пресс-служба.

По его данным, рост долгов граждан перед МФО сильно ускорил рост во время пандемии.