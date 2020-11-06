Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован на 3,7 процента и составит свыше 480 тысяч рублей на первого ребенка и почти 640 тысяч - на второго. В дальнейшем планируется ежегодное повышение маткапитала.
Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.
"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", — заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".
Ранее сообщалось, что в 2020 году впервые стали платить маткапитал за первого ребёнка
"Для семей, в которых с 1 января 2020 года появился первый ребенок, материнский капитал составляет 466 617 рублей. Для семей, в которых с 2020 года появился второй ребенок, материнский капитал увеличивается на 150 тысяч рублей. Материнский капитал в 2021 году, исходя из прогнозного уровня инфляции, будет проиндексирован на 3,7 процента, его размер составит 483 882 рубля на первого ребенка и 639 432 рубля — на второго", — добавили в пресс-службе Минтруда России.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".