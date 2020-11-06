Минтруд: маткапитал с 2021 года будет повышаться ежегодно

Размер материнского капитала с 2021 года будет проиндексирован на 3,7 процента и составит свыше 480 тысяч рублей на первого ребенка и почти 640 тысяч - на второго. В дальнейшем планируется ежегодное повышение маткапитала.

Об этом сообщили в Министерстве труда и социальной защиты РФ.

"В следующем году размер материнского капитала будет проиндексирован, и в дальнейшем планируется его повышение каждый год", — заявила замминистра труда и социальной защиты России Ольга Баталина на всероссийском форуме "Вместе ради детей! Ключевые программы партнерства".

Ранее сообщалось, что в 2020 году впервые стали платить маткапитал за первого ребёнка