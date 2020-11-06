В России впервые выявили более 20 тысяч случаев коронавируса за сутки

В России сегодня установлен очередной рекорд по количеству инфицированных коронавирусной инфекцией людей. Число превысило психологическую отметку 20 тысяч человек за сутки и составило 20 582 случая.

Общее количество заболевших COVID-19 в России превышает 1 млн 700 тысяч человек.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 20 582 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 5287 (25,7 процента) без клинических проявлений. За всё время в стране зарегистрировано 1 733 440 случаев. Темп прироста составляет 1,2 процент", — говорится в сообщении федерального оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса.

По выписке инфицированных из больниц также установлен рекорд — 16 955 человек.