Московская клиника лишилась лицензии за смерть нескольких пациентов

Управление Росздравнадзора по Москве и области лишило лицензии клинику, специализирующуюся на хирургии и гинекологии по причине смерти нескольких пациентов этого медицинского учреждения.

Клинике полностью запрещено заниматься анестезиологией и реаниматологией.

"Росздравнадзор лишил лицензии клинику, где скончались несколько пациентов. В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило несколько обращений граждан по вопросам причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие ненадлежащей организации оказания медицинской помощи в ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии". В клинике оказывали психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств", — сообщает ведомство.

Одного из родственников пациента заставили оплачивать лечение — более 800 тысяч рублей — переводом на личную банковскую карту сотрудника клиники.