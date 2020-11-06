Управление Росздравнадзора по Москве и области лишило лицензии клинику, специализирующуюся на хирургии и гинекологии по причине смерти нескольких пациентов этого медицинского учреждения.
Клинике полностью запрещено заниматься анестезиологией и реаниматологией.
"Росздравнадзор лишил лицензии клинику, где скончались несколько пациентов. В территориальный орган Росздравнадзора по Москве и Московской области поступило несколько обращений граждан по вопросам причинения вреда жизни и здоровью граждан вследствие ненадлежащей организации оказания медицинской помощи в ООО "Научно-практический центр хирургии и гинекологии". В клинике оказывали психологическое давление на родственников пациентов в целях получения дополнительных денежных средств", — сообщает ведомство.
Одного из родственников пациента заставили оплачивать лечение — более 800 тысяч рублей — переводом на личную банковскую карту сотрудника клиники.
"При проверке выявлены грубые нарушения лицензионных требований в части оснащения анестезиологии и реанимации. Помещения отделения были опечатаны, был введён временный запрет на оказание медпомощи по профилю "Анестезиология и реаниматология", — говорится в сообщении Росздравнадзора.
Врач и популярный телеведущий медицинских программ Александр Мясников в своём Instagram поделился советами на тему "Как не стать жертвой коронавируса".