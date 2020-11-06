ПФР планирует повышение пенсий в России

В срок до 9 ноября ПФР должен представить в Госдуму проект поправок в свой бюджет.

Какие новшества ждут российских пенсионеров, разбирался портал Life.

Как следует из материала, опубликованного сегодня изданием, в 2021–2023 годах пенсионные выплаты неработающих граждан будут расти.

Причём уже

в 2021 году пенсии вырастут на 6,3%,

в 2022 — на 5,9%,

в 2023 — на 5,6%.

"В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей", — приводит Life данные Пенсионного Фонда.

Госдума рассмотрит документ ПФР 24 ноября. Эксперты уверены, что он будет утверждён.

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