В срок до 9 ноября ПФР должен представить в Госдуму проект поправок в свой бюджет.
Какие новшества ждут российских пенсионеров, разбирался портал Life.
Как следует из материала, опубликованного сегодня изданием, в 2021–2023 годах пенсионные выплаты неработающих граждан будут расти.
Причём уже
"В итоге выплаты каждый год будут повышаться примерно на одну тысячу рублей", — приводит Life данные Пенсионного Фонда.
Госдума рассмотрит документ ПФР 24 ноября. Эксперты уверены, что он будет утверждён.
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