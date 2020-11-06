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Малышева: не так страшен COVID, как его представляют

Популярная российская теледоктор Елена Малышева заявила, что коронавирус "не так страшен", как мы его себе представляем.

Малышева: не так страшен COVID, как его представляют. малышева
© malysheva.live

Об этом она написала в своем Instagram.

По словам телеведущей, хорошим знаком можно считать то, что смертность от коронавируса во время второй волны пандемии в 4 раза ниже, чем раньше.

"Риск умереть в среднем у людей разного возраста — 0,4%. Это примерно столько же, столько у сезонного гриппа. Риск умереть, если вам меньше 65 лет - от 6 до 249 на миллион. То есть меньше, чем риск умереть от удара молнии. ", — написала Малышева.

И, как отметила теледоктор, дети от COVID "почти не умирают":

"Обычный сезон гриппа убивает в пять раз больше детей".

Особый оптимизм, по мнению Елены Малышевой, должен вселить в россиян тот факт, что у нас есть препараты, способные "снижать смертность от коронавируса" и вот-вот начнётся применение вакцин от него:

"Уже шесть вакцин утверждено для использования, и еще 11 на подходе", — написала доктор.

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