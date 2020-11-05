Социальная сеть Одноклассники запустила "Марафоны" — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определённую тему, находить единомышленников, обмениваться эмоциями и становиться популярнее.
Новый инструмент будет полезен блогерам и группам для увеличения охвата, так как позволяет привлечь внимание широкой аудитории. Кроме этого, марафоны помогут увеличить вовлечённость и получить пользовательский контент.
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