"Одноклассники" запустили "Марафоны" - ленты фотографий с хештегом

Социальная сеть Одноклассники запустила "Марафоны" — сервис, который позволяет делиться фотографиями на определённую тему, находить единомышленников, обмениваться эмоциями и становиться популярнее.

Новый инструмент будет полезен блогерам и группам для увеличения охвата, так как позволяет привлечь внимание широкой аудитории. Кроме этого, марафоны помогут увеличить вовлечённость и получить пользовательский контент.