Учитель года оценил идею о выборности директоров школ

Заместитель директора городского просветительского центра Москвы, лауреат конкурса "Учитель года" Андрей Лукутин прокомментировал изданию "Правда. Ру" предложение партии "Новые люди" избирать директоров школ.

Партийцы таким образом решили уйти от административно-командного стиля руководства. Лукутин считает, что это излишество, так как непрофессиональный управленец просто долго не усидит на своей должности. А управляющие советы в существующем виде эффективны.

"Ни один плохой директор долго не усидит на своем месте, если он не будет консультироваться с родителями, учитывать мнения педагогов, действовать в рамках закона, действовать, самое главное в том, чтобы дети получали качественное образование. Один раз в 2 месяца (сейчас в дистанционном режиме) проходит заседание управляющего совета, и хотя он не контролирует работу директора, иногда даёт очень дельные советы, поправляет, если что-то нарушается. Все мы люди. Я могу сказать, что этот орган, который является государственно-общественным, на мой взгляд, на сегодняшний день самый действенный для управления и соуправления школы", — рассказал заслуженный учитель.

Он уверен, что школу должен возглавлять профессионал, а за упущения отвечать конкретное лицо.