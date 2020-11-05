Заместитель директора городского просветительского центра Москвы, лауреат конкурса "Учитель года" Андрей Лукутин прокомментировал изданию "Правда. Ру" предложение партии "Новые люди" избирать директоров школ.
Партийцы таким образом решили уйти от административно-командного стиля руководства. Лукутин считает, что это излишество, так как непрофессиональный управленец просто долго не усидит на своей должности. А управляющие советы в существующем виде эффективны.
"Ни один плохой директор долго не усидит на своем месте, если он не будет консультироваться с родителями, учитывать мнения педагогов, действовать в рамках закона, действовать, самое главное в том, чтобы дети получали качественное образование.
Один раз в 2 месяца (сейчас в дистанционном режиме) проходит заседание управляющего совета, и хотя он не контролирует работу директора, иногда даёт очень дельные советы, поправляет, если что-то нарушается. Все мы люди. Я могу сказать, что этот орган, который является государственно-общественным, на мой взгляд, на сегодняшний день самый действенный для управления и соуправления школы", — рассказал заслуженный учитель.
Он уверен, что школу должен возглавлять профессионал, а за упущения отвечать конкретное лицо.
"Давайте мы тех будем выбирать, работать-то кому? Я всё время вспоминаю в этих случаях замечательный фильм Леонида Нечаева про Красную шапочку. И там есть хорошая песенка про пиржника и сапожника. Каждый должен делать то, что он умеет делать, на что он учился, это должен быть профессионал. У каждой проблемы есть своя фамилия. И этот человек, когда его назначают, ему делегируют, а он берет на себя ответственность, и он за это будет отвечать в обязательном порядке", — сказал в комментарии "Правде. Ру" Андрей Лукутин.
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