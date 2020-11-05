После инцидента со "скорыми" уволили главу омского Минздрава

В Омской области отправили в отставку регионального министра здравоохранения Ирину Солдатову. Это увольнение произошло как реакция на инцидент с бригадами скорой помощи.

Ранее сообщалось, что вечером 27 октября к зданию регионального омского Минздрава подъехали несколько машин скорой помощи с пациентами, двое были в тяжёлом состоянии. Медики пытались привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест.