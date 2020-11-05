В Омской области отправили в отставку регионального министра здравоохранения Ирину Солдатову. Это увольнение произошло как реакция на инцидент с бригадами скорой помощи.
Ранее сообщалось, что вечером 27 октября к зданию регионального омского Минздрава подъехали несколько машин скорой помощи с пациентами, двое были в тяжёлом состоянии. Медики пытались привлечь внимание чиновников к тому, что больницы отказываются принимать пациентов из-за нехватки мест.
"Решение об увольнении взвешенно, принималось по итогам анализа текущего состояния областной системы здравоохранения после нашей проверки и проверки Росздравнадзора ... инцидента 27 октября. Главная задача — делать все, чтобы такие случаи не повторялись ", — написал на своей странице в "Инстаграм" губернатор Омской области Александр Бурков.
"Минздрав Омской области и Росздравнадзор начали служебную проверку. Губернатор Бурков начал регулировать ситуацию в ручном режиме. На следующий день после инцидента он отстранил от работы замминистра здравоохранения Анастасию Малову, отвечающую за оказание скорой помощи", — говорилось в сообщении областного правительства.
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