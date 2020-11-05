Диетолог Минздрава рекомендовал желающим сбросить вес россиянам, ограничив свой рацион. В первую очередь, нужно исключить из него высококалорийные продукты — сахар и жирную пищу.
Он рекомендовал снизить суточный рацион до 1200-1500 килокалорий.
"Уберите всё лишнее, а даже может быть в начале, на первом этапе, чуть больше ограничьте. Допустим, 1200-1500 килокалорий", — сказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.
Отвечая на вопрос на пресс-конференции, как похудеть на 15 килограммов, Тутельян рекомендовал "скидывать" по три кг в месяц.
"Из рациона надо полностью исключить добавленный сахар, жирные продукты, колбасы, сосиски, перейти на менее вкусное по виду нежирное варёное мясо и нежирную рыбу. Для похудения потребуются сила воли и физическая активность. Три килограмма за месяц — это хороший, закреплённый результат", — заключил Тутельян.
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