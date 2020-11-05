Диетолог Минздрава рассказал, как сбросить 15 кг веса тела

Диетолог Минздрава рекомендовал желающим сбросить вес россиянам, ограничив свой рацион. В первую очередь, нужно исключить из него высококалорийные продукты — сахар и жирную пищу.

Он рекомендовал снизить суточный рацион до 1200-1500 килокалорий.

"Уберите всё лишнее, а даже может быть в начале, на первом этапе, чуть больше ограничьте. Допустим, 1200-1500 килокалорий", — сказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава России, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности, академик РАН Виктор Тутельян.

Отвечая на вопрос на пресс-конференции, как похудеть на 15 килограммов, Тутельян рекомендовал "скидывать" по три кг в месяц.