Тёплая для нынешнего времени года погода в ближайшие дни ожидает жителей европейской части России, сообщили в Гидрометцентре. На температурной карте страны эти регионы обозначены красным и малиновыми цветами.
Научный руководитель ведомства уточнил, что тёплая погода буде пять дней.
"Прогноз отклонений, аномалий температуры воздуха, на ближайшие пять дней: на европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета", — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, показав регионы страны на карте температуры и объяснив, что чем насыщеннее красный цвет, тем выше температура.
Он также рассказал, что снег в европейской России лежит только на крайнем севере.
"Снежный покров уже лежит на Азиатской территории России, а в Европейской части России его нет, только на самом-самом севере", — отметил Вильфанд.
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