Жителей европейской части России ждёт относительно тёплая погода

Тёплая для нынешнего времени года погода в ближайшие дни ожидает жителей европейской части России, сообщили в Гидрометцентре. На температурной карте страны эти регионы обозначены красным и малиновыми цветами.

Научный руководитель ведомства уточнил, что тёплая погода буде пять дней.

"Прогноз отклонений, аномалий температуры воздуха, на ближайшие пять дней: на европейской территории России очень много не просто красного, а такого малинового цвета", — сказал научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, показав регионы страны на карте температуры и объяснив, что чем насыщеннее красный цвет, тем выше температура.

Он также рассказал, что снег в европейской России лежит только на крайнем севере.