Минздрав: сельчан с избыточной массой тела больше, чем горожан

В Министерстве здравоохранения России назвали количество россиян с избыточной массой тела. Это больше половины населения. В среднем — это около 55 процентов населения страны.

У женщин проблема лишней массы тела встречается чуть чаще.

"Около 55 процентов россиян имеют избыточную массу тела, чуть чаще эта проблема встречается у женщин", — рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Российской Федерации, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян.

Наибольшее количество россиян с избыточной массой тела — это сельские жительницы.