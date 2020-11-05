В Министерстве здравоохранения России назвали количество россиян с избыточной массой тела. Это больше половины населения. В среднем — это около 55 процентов населения страны.
У женщин проблема лишней массы тела встречается чуть чаще.
"Около 55 процентов россиян имеют избыточную массу тела, чуть чаще эта проблема встречается у женщин", — рассказал главный внештатный специалист-диетолог Минздрава Российской Федерации, научный руководитель Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности Виктор Тутельян.
Наибольшее количество россиян с избыточной массой тела — это сельские жительницы.
"У нас всё-таки худо-бедно в среднем 55% населения имеют избыточную массу тела, ожирение. А где-то в деревнях там и 60% избыточная масса тела чуть чаще встречается у женщин, это связано с гиподинамией и избыточным по калорийности рационом", — сказал Тутельян на пресс-конференции.
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