Некоторые домашние животные могут заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, больным людям следует ограничить контакты с животными, заявил эксперт.
Кошки и собаки переносят коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно.
"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Те данные, которые на сегодня есть, показывают — прежде всего мы говорим о кошках и собаках, — что они переносят это бессимптомно или в лёгкой форме", — сказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
Россиян, держащих дома попугаев, врач призвал не беспокоиться.
"Попугай точно не заразится. Если в семье есть больной человек, то нужно ограничить его контакты с кошками и собаками", — сказал Лиознов во время консилиума по вопросам COVID-19 в пресс-центре МИА "Россия сегодня".
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