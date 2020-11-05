Могут ли домашние животные заразиться коронавирусом?

Некоторые домашние животные могут заразиться новой коронавирусной инфекцией COVID-19, больным людям следует ограничить контакты с животными, заявил эксперт.

Кошки и собаки переносят коронавирус в лёгкой форме или бессимптомно.

"Кошки и собаки могут заразиться и заболеть новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Те данные, которые на сегодня есть, показывают — прежде всего мы говорим о кошках и собаках, — что они переносят это бессимптомно или в лёгкой форме", — сказал директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.

Россиян, держащих дома попугаев, врач призвал не беспокоиться.