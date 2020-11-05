В РФ объяснились за отказ продать лекарство по рецепту на русском языке

В одной из омских групп в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что жительнице города отказали в аптеке продавать лекарство, потому что рецепт был написан на русском языке.

В аптеке сослались на приказ главы минздрава Омской области. В самом региональном ведомстве объяснили приказом Минздрава России.

"Требование о выписке рецепта на лекарственные препараты по латыни установлено действующим законодательством: формы рецептов, а также порядок их оформления утверждены приказом Минздрава России. Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество", — прокомментировали ситуацию в Минздраве Омской области.

Чиновники также почему-то увязали рецепт на латинском языке с возможностью подобрать аналог по стоимости.