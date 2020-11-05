В одной из омских групп в соцсети "ВКонтакте" появилось сообщение, что жительнице города отказали в аптеке продавать лекарство, потому что рецепт был написан на русском языке.
В аптеке сослались на приказ главы минздрава Омской области. В самом региональном ведомстве объяснили приказом Минздрава России.
"Требование о выписке рецепта на лекарственные препараты по латыни установлено действующим законодательством: формы рецептов, а также порядок их оформления утверждены приказом Минздрава России. Использование латинского языка позволяет фармацевту предложить пациенту не какие-то конкретные таблетки, а препарат, содержащий указанное действующее вещество", — прокомментировали ситуацию в Минздраве Омской области.
Чиновники также почему-то увязали рецепт на латинском языке с возможностью подобрать аналог по стоимости.
"Нарушения в действиях фармацевта нет. Рецепты на латинском языке нужны для того, чтобы фармацевт мог выбрать из ассортимента аптеки лекарство-аналог, подходящее пациенту в том числе по стоимости", — отметили в омском Минздраве.
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