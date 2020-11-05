Недавно созданная партия направила обращение в Министерство просвещения России выбирать директоров общеобразовательных школ, чтобы отойти от административно-командных методов управления учреждениями образования.
Предлагается, чтобы в выборах принимали участие учителя, школьники и их родители.
"Выборность директоров школ должна стать нормой российской школы. Утверждение директоров школ на должность проводить на основании результатов открытого конкурса, выборов, в которых смогут принимать участие не только учителя и старшеклассники, но и родители учеников", — говорится в обращении партии "Новые люди" на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка.
Назначение директоров школ учредителями только "усиливает командно-административные методы управления школой". Предлагается сделать управляющие советы школ реальным органом самоуправления.
"Управляющие школьные советы должны быть наделены реальными инструментами управления, в том числе обладать правом внесения предложений по распределению и расходованию части бюджета школы по модели инициативного гражданского бюджетирования", — говорится в обращении.
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