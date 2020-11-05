Должность школьного директора предложили сделать выборной

Недавно созданная партия направила обращение в Министерство просвещения России выбирать директоров общеобразовательных школ, чтобы отойти от административно-командных методов управления учреждениями образования.

Предлагается, чтобы в выборах принимали участие учителя, школьники и их родители.

"Выборность директоров школ должна стать нормой российской школы. Утверждение директоров школ на должность проводить на основании результатов открытого конкурса, выборов, в которых смогут принимать участие не только учителя и старшеклассники, но и родители учеников", — говорится в обращении партии "Новые люди" на имя замминистра просвещения РФ Виктора Басюка.

Назначение директоров школ учредителями только "усиливает командно-административные методы управления школой". Предлагается сделать управляющие советы школ реальным органом самоуправления.