В России участились случаи, когда россиян оставляют без денег под предлогом возврата налога на добавленную стоимость (НДС) при покупке отечественных товаров. На этой теме активизировались виртуальные мошенники.
Аферисты цинично называют свои манипуляции "программой импортозамещения".
"Мошенники создают поддельный сайт с названием наподобие "Единый центр компенсации населению", с громкими привлекательными заголовками. По дизайну он напоминает сайты госструктур. На страничке размещают несуществующее постановление, якобы изданное в целях улучшения благосостояния граждан и борьбы за импортозамещение", — рассказал агентству "Прайм" управляющий партнёр юридической компании "Позиция Права" Егор Редин.
Право на возмещение налога имеют только иностранцы, которые вывозят из России товары.
"Предлагается ввести реквизиты банковской карты для перечисления суммы налога или требуется оплатить обязательные услуги по консультации юристов, составлению и сбору документов и так далее. По закону право на возмещение НДС имеют лишь иностранцы при вывозе за пределы РФ купленных в России товаров (Tax free — "без сборов")", — напомнил Редин.
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