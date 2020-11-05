Модный бренд GUCCI снова порадовал россиян

В одном из образов итальянского дома мод граждане бывшего СССР узнали советскую девочку с фотографии 1968 года.

Снимок, на котором девочка сурового вида запечатлена на празднике Первомая, уже стал мемом.

Когда итальянские законодатели моды выпустили на подиум девушку в нелепых роговых очках, объёмной жилетке и гольфах, интернет-пользователи поняли, откуда черпали вдохновение зарубежные дизайнеры.

Создалось ощущение, что они копировали одежду с советского ребёнка, которого воспитывала партия.

В Сети пошутили, что наконец-то GUCCI догнал тренды полувековой давности СССР.

GUCCI не перестаёт удивлять жителей постсоветского пространства, умело играя на ностальгических чувствах россиян.

Недавно бренд выпустил верхнюю одежду, как две капли воды похожую на военный бушлат времён СССР.