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Цитрусовые, чеснок и лук не спасут от ОРВИ, считают в Роспотребнадзоре

Лимоны, грейпфруты, апельсины и мандарины не снижают риск заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), способность этих продуктов укреплять иммунитет сильно преувеличена.

Цитрусовые, чеснок и лук не спасут от ОРВИ, считают в Роспотребнадзоре

Эти продукты, а также лук и чеснок, нужно включать в рацион, но не стоит ожидать чуда.

"Резкое укрепление иммунитета с помощью цитрусовых, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты — это миф, в общий рацион продукты стоит включать, но риск заражения инфекциями они не снижают. Аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования ", — заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Она уверена, что какого-то специального продукта для укрепления иммунитета не существует.

"Какого-то специального продукта — волшебной пилюли, способной усилить иммунитет, не существует. Иммунитет складывается из множества факторов, один из них — здоровое разнообразное питание. В рационе должно быть достаточное количество белков, получаемых из мясных и молочных продуктов, необходимое количество витаминов и микроэлементов, которые есть в свежих овощах, фруктах и зелени", — подчеркнула Провоторова.

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