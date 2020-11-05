Цитрусовые, чеснок и лук не спасут от ОРВИ, считают в Роспотребнадзоре

Лимоны, грейпфруты, апельсины и мандарины не снижают риск заболевания острой респираторной вирусной инфекцией (ОРВИ), способность этих продуктов укреплять иммунитет сильно преувеличена.

Эти продукты, а также лук и чеснок, нужно включать в рацион, но не стоит ожидать чуда.

"Резкое укрепление иммунитета с помощью цитрусовых, чеснока, лука или аскорбиновой кислоты — это миф, в общий рацион продукты стоит включать, но риск заражения инфекциями они не снижают. Аскорбиновая кислота не влияет на длительность течения респираторной вирусной инфекции и не уменьшает риск инфицирования ", — заявила консультант по лабораторной медицине Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Маргарита Провоторова.

Она уверена, что какого-то специального продукта для укрепления иммунитета не существует.