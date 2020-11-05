Несанкционированный "Русский марш" в Москве разогнала полиция

Несанкционированный митинг, организованный оппозицией, прошёл в Москве в День народного единства и был разогнан московской полицией.

Сообщается, что правоохранителями были задержаны от 30 до 40 участников ультранационалистического шествия.

Среди арестованных были координатор мероприятия Дмитрий Михайлов и блогер оппозиционного онлайн-канала "Градус ТВ" Ольга Сапронова.

Акция протеста, придуманная несколько лет назад Алексеем Навальным, известная как "Русский марш", стала ежегодным мероприятием для ультраправых. В этом году московские власти отказались выдать необходимые разрешения на ее проведение, сославшись на пандемию коронавируса. Организаторы акции также пытались устроить одновременно с Москвой шествия в Нижнем Новгороде, но их заявка также была отклонена.

Напомним, "Русский марш", который уже традиционно проходит 4 ноября, в прошлом вызывал критику за предполагаемую ксенофобию и расизм. В 2014 году, например, активисты в масках и камуфляже выражали недовольство миграционной политикой, скандируя лозунги "Россия для русских."

Блогер Алексей Навальный в 2011 году попытался использовать это мероприятие как митинг оппозиции Кремлю, заявив толпе: "давайте сделаем так, чтобы эти ублюдки, такие как Борис Березовский, который основал "Единую Россию", и Роман Абрамович,с президентом Владимиром Путиным … боялись нас."